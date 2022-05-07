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Війна в Україні завдає серйозної шкоди одним з найбоєздатніших підрозділів окупантів, – британська розвідка

Росії знадобиться значний час і витрати для відновлення своїх збройних сил. 

Війна в Україні завдає серйозної шкоди одним з найбоєздатніших підрозділів окупантів, – британська розвідка
Фото: facebook.com/kommander.nord

Війна в Україні завдає серйозної шкоди одним з найбоєздатніших підрозділів і найбільш передовим сил Росії.

Про це йдеться у Міністерстві оборони Великобританії з посиланням на дані розвідки.

Як йдеться у повідомленні, Росії знадобиться значний час і витрати для відновлення своїх збройних сил. Особливо важко буде замінити модернізоване та вдосконалене обладнання через санкції, які обмежують доступ Росії до критичних мікроелектронних компонентів.

Розвідка також повідомила, що принаймні один із найсучасніших російських танків Т-90М, представлений у 2016 році, був знищений у боях. Танк має покращену броню, модернізовану гармату та покращені системи супутникової навігації. 

Приблизно 100 таких танків зараз використовують елітні підрозділи Росії, зокрема ті, які воюють в Україні. Модернізована броня системи, призначена для протидії протитанковій зброї, залишається вразливою, якщо її не підтримують інші силові елементи.

Нагадаємо, видання New York Times написало, що США надали Україні розвідувальні дані, що дозволили ліквідувати багатьох російських генералів.

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