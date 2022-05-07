Укрпошта анонсувала додатковий продаж марки з кораблем тиражем 30 тисяч одиниць.

Генеральний директор Укрпошти Ігор Смілянський анонсував додатковий продаж марки з кораблем у кількості 30 тисяч одиниць.

Про це йдеться у його Телеграм-каналі.

“Всі, хто не отримав підтвердження про оплату та відправку, і загалом усі охочі – завтра (7 травня, – ред.) о 10:00, тут, на моєму фейсбуці, та фейсбук на сторінці Укрпошта, як і обіцяли, оголосимо інтернет – майданчик (не Укрпошта), на якому буде продано останні 5000 замовлень або 30 000 марок першого випуску “Корабель НА”, – написав голова “Укрпошти”.

Діятиме обмеження – 1 блок на 1 замовлення.

Смілянський додав, що “Укрпошта” вже готує запуск нової марки “Корабель ВСЕ” з купоном та зображенням першої “Корабель НА”.

“Плануємо ретельно, готуємо різні канали продажу, доставимо в максимально можливу кількість наших відділень, щоб було комфортно та зручно всім купити. Про дату запуску оголосимо наступного тижня, бо нам там спільно з ЗСУ та ВМС України потрібно уважно подивитися хто де поки що плаває і вже тоді призначити дату запуску», – йдеться в повідомленні.

Перша українська поштова марка в умовах воєнного стану "Русский корабль иди нах*й" була запущена в продаж 12 квітня. Тираж склав 1 млн екземплярів у двох номіналах. За 5 днів українці розкупили майже пів мільйона екземплярів. Через великий ажіотаж продаж марок обмежили, а 20 квітня – зупинили.

Нагадаємо, Укрпошта запустила інтернет-продаж мерч (футболки, світшоти та магніти) із зображенням марки із із "рускім корабльом", а також інші марки з минулих тематичних випусків.