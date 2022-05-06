Окупанти обстріляли Донецьку область, є загиблий та поранені

Російські війська 6 травня обстріляли Донецьку область.
Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.
Анаслідок обстрілу загинув один мирний житель у Лимані. Також ще троє людей отримали поранення.
У Бахмуті медичну допомогу надали одній людині, яку поранили на Луганщині.
Кириленко також зазначив, що наразі неможливо встановити кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.
Нагадаємо, на Донеччині тривають активні бойові дії по всьому фронту. Вночі і зранку лунають постійні повітряні тривоги.
У Краматорську в результаті вчорашнього обстрілу сильно пошкоджено 32 багатоповерхівки, поранено 25 людей. Крім житлових кварталів, русня активно атакує ракетами промислові об'єкти міста (обстріли вночі і під ранок).
Не припиняють рашисти й обстрілів Авдіївського коксохімічного заводу. Також обстріляли селище Нью-Йорк, а з п’ятої ранку активізували обстріли Світлодарської громади.