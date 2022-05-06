7-9 травня комендантська година на Полтавщині триватиме з 21.00 по 7.00, - Лунін

"У ці дні не плануємо офіційних заходів".

Комендантська година на Полтавщині 7, 8, 9 травня триватиме з 21.00 по 7.00.

Про це повідомив керівник полтавської ОВА Дмитро Лунін.

"У ці дні не плануємо офіційних заходів, але доступ до пам’ятників та меморіалів Другій світовій війні не закриваємо. Вшанувати пам'ять полеглих у Другій світовій війні може кожен, але поза комендантською годиною та за відсутності повітряних тривог", - підкреслив Лунін.

Він додав, що "ворог дуже підступний і може спеціально використати День пам’яті та примирення для обстрілів і провокацій".

Очільник Полтавщини закликав жителів бути пильними та берегти себе і близьких.

Нагадаємо, в Києві та області наразі не планують запроваджувати комендантську годину на 8-9 травня. А на Рівненщині з 10 травня вона розпочинатиметься о 23.00 і закінчуватиметься о 5.00.