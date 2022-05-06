Сергій Шкарлет: «Я не допущу освітнього мародерства»
Сергій Шкарлет: «Я не допущу освітнього мародерства»
Біля острова Зміїний загорівся російський фрегат, – ЗМІ
Біля острова Зміїний загорівся російський фрегат, – ЗМІ
«Хороші росіяни» як інструмент пропаганди. Чому вдавані російські опозиціонери та незгодні токсичні
«Хороші росіяни» як інструмент пропаганди. Чому вдавані російські опозиціонери та незгодні токсичні
"Ще нам Адольфа тут не вистачало”: дерусифікація вулиць в Ужгороді
"Ще нам Адольфа тут не вистачало”: дерусифікація вулиць в Ужгороді
Садовий пропонує націоналізувати завод "ЛАЗ"
Садовий пропонує націоналізувати завод "ЛАЗ"
Окупований Донбас: відсутність води та чоловіків, повернення гривні та ненависть до «біженців»
Окупований Донбас: відсутність води та чоловіків, повернення гривні та ненависть до «біженців»
Бородянського півника передали до музею разом із шафкою
Бородянського півника передали до музею разом із шафкою
Україні потрібні ракетні системи залпового вогню M142 HIMARS та М270 MLRS, – Залужний
Україні потрібні ракетні системи залпового вогню M142 HIMARS та М270 MLRS, – Залужний
ГоловнаСуспільствоВійна

7-9 травня комендантська година на Полтавщині триватиме з 21.00 по 7.00, - Лунін

"У ці дні не плануємо офіційних заходів".

7-9 травня комендантська година на Полтавщині триватиме з 21.00 по 7.00, - Лунін
Фото: Facebook/Dmytro Lunin

Комендантська година на Полтавщині 7, 8, 9 травня триватиме з 21.00 по 7.00.

Про це повідомив керівник полтавської ОВА Дмитро Лунін.

"У ці дні не плануємо офіційних заходів, але доступ до пам’ятників та меморіалів Другій світовій війні не закриваємо. Вшанувати пам'ять полеглих у Другій світовій війні може кожен, але поза комендантською годиною та за відсутності повітряних тривог", - підкреслив Лунін.

Він додав, що "ворог дуже підступний і може спеціально використати День пам’яті та примирення для обстрілів і провокацій". 

Очільник Полтавщини закликав жителів бути пильними та берегти себе і близьких.

Нагадаємо, в Києві та області наразі не планують запроваджувати комендантську годину на 8-9 травня. А на Рівненщині з 10 травня вона розпочинатиметься о 23.00 і закінчуватиметься о 5.00.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , ,
Читайте також