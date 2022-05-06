Курсанти ДСНС України навчатимуться в польських пожежних вишах, - Крук

"Маємо також попередню домовленість про участь працівників Державної пожежної служби Польщі у проведенні відновлювальних робіт на території України".

Курсанти української Державної служби з надзвичайних ситуацій навчатимуться в польських пожежних вишах.

Про це повідомив очільник ДСНСУ Сергій Крук.

Він із робочим візитом відвідав Польщу, де зустрівся з главою держави Анджеєм Дудою під час урочистостей із нагоди 30-ї річниці польської Державної пожежної охорони.

"Окремо обговорили розвиток гуманітарного хабу та поставок в Україну чергової партії пожежно-рятувальної техніки. Маємо також попередню домовленість про участь працівників Державної пожежної служби Польщі у проведенні відновлювальних робіт на території України", - розповів Крук.

Нагадаємо, заступник міністра внутрішніх справ України Євгеній Єнін заявив, що відомство планує ініціювати перед урядом України збільшення кількості спеціалістів-вибухотехніків.

11 іноземних рятувальників допомагають ДСНС розбирати завали в Бородянці.