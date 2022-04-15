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В Україні потрібно збільшити кількість спеціалістів-вибухотехніків, - Єнін

Це необхідно, щоб пришвидшити нейтралізацію російських боєприпасів.

В Україні потрібно збільшити кількість спеціалістів-вибухотехніків, - Єнін
Фото: facebook/Eugene Enin

В Україні необхідно збільшити кількість спеціалістів-вибухотехніків.

Про це заявив перший заступник міністра внутрішніх справ України Євгеній Єнін в ефірі всеукраїнського телемарафону.

За його словами, щодня рятувальники знешкоджують близько 5 тисяч снарядів, що не розірвалися, а також авіаційних бомб. В МВС хочуть активізувати діяльність у цьому напрямку, але не вистачає фахівців.

"Плануємо ініціювати перед урядом України збільшення кількості спеціалістів-вибухотехніків з метою максимального пришвидшення нейтралізації всіх тих боєприпасів, залишених внаслідок російської агресії", - сказав Єнін.

Він також додав, що українська сторона запрошує іноземні пожежні команди, щоб вони "приєднувались до нас разом зі своїм обладнанням і допомагали як в гасінні пожеж, спричиненими артилерійськими або авіаційними обстрілами РФ, так і в розборі відповідних завалів".

Нагадаємо, сьогодні Уряд затвердив план заходів з протимінної діяльності. 

На Сумщині фахівці виявили за добу 57 вибухонебезпечних предметів, а в Ірпені завершили перший етап розмінування - виявили понад 3000 вибухонебезпечних предметів.

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