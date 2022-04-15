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Уряд затвердив план заходів з протимінної діяльності

До проведення нетехнічного/технічного обстеження забруднених територій залучать міжнародних та національних операторів протимінної діяльності.

Уряд затвердив план заходів з протимінної діяльності
Фото: Пресслужба КМУ

На засіданні 15 квітня Кабмін затвердив першочергові заходи з протимінної діяльності, які розробило Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

Як ідеться на сайті уряду, це дозволить забезпечити координацію та взаємодію між центральними органами виконавчої влади, які причетні до протимінної діяльності.

Серед основних заходів:

  • активізація роботи секретаріату Національного органу з питань протимінної діяльності;
  • впровадження ефективної системи збору та обміну інформацією;
  • проведення інформування населення про ризики, пов’язані із вибухонебезпечними предметами;
  • залучення міжнародних та національних операторів протимінної діяльності до проведення нетехнічного/технічного обстеження забруднених територій.

Нагадаємо, за даними Асоціації саперів України, розмінування потребують 14% території України - на 82,5 тис.кв. км території України є вибухонебезпечні предмети. До прикладу, за добу на Сумщині фахівці виявили 57 вибухонебезпечних предметів.

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