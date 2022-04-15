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Блінкен вважає, що війна в Україні триватиме до кінця 2022 року, – CNN

Деякі європейські посадовці переконані, що за чотири-шість місяців бойові дії зайдуть у глухий кут. 

Блінкен вважає, що війна в Україні триватиме до кінця 2022 року, – CNN
Фото: EPA/UPG

Держсекретар США Ентоні Блінкен висловив європейським союзникам переконання, що війна в Україні може тривати до кінця 2022 року. Про це пише CNN із посиланням на двох посадовців.

Медіа стверджує, що чимало його співрозмовників підкреслюють складність прогнозування тривалості війни, але деякі з них заявили, що нині нема жодних ознак зміни кінцевих цілей Росії. Вони вважають малоймовірним слідування Кремля дипломатичним перемовинам, якщо тільки РФ не зіткнеться з воєнною поразкою.

Радник із національної безпеки Джейк Салліван учора сказав, що бойові дії будуть тривати "місяці чи довше", водночас два європейських посадовці вважають, що війна триватиме від чотирьох до шести місяців, а потім може настати "глухий кут".

Нагадаємо, голова Обʼєднаного комітету начальників штабів США вважає, що війна в Україні може затягнутися на роки. Він вважає, що в цю війну тривалий час буде втягнута не тільки Україна, а й її союзники. Генерал також думає, що потенціал серйозного міжнародного конфлікту зараз збільшується, а не зменшується, але використання збройних сил США проти РФ – крок, який він "не радив би". 

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