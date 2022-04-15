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У Чернігові вже тиждень шукають тіла загиблих на стадіоні Гагаріна (фото)

Зараз розбирають частину трибун.

У Чернігові вже тиждень шукають тіла загиблих на стадіоні Гагаріна (фото)
Фото: Lb.ua

У Чернігові роботи з пошуку тіл загиблих на стадіоні Гагаріна тривають уже тиждень. 

Про це повідомив кореспондент Lb.ua.

“Сюди росіяни били артилерією і літаками. Зараз розбирають частину трибун”, – зазначив він.

Як повідомив медіа-проєкт "Український свідок" (Ukrainian Witness), внаслідок авіаудару стадіон зруйновано, зараз там працюють комунальні служби, аби впоратися з наслідками руйнувань. Поруч зі стадіоном була бібліотека, яка теж зруйнована.

Фото: Олександр Рудоманов

Фото: Олександр Рудоманов

Фото: Олександр Рудоманов

Фото: Олександр Рудоманов

Фото: Олександр Рудоманов

Фото: Олександр Рудоманов

Фото: Олександр Рудоманов

Фото: Олександр Рудоманов

Фото: Олександр Рудоманов

Нагадаємо, станом на 10 квітня в Чернігові внаслідок бомбардувань і тривалого обстрілу з боку російських військ загинули понад 700 людей.

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