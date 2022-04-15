У Чернігові роботи з пошуку тіл загиблих на стадіоні Гагаріна тривають уже тиждень.

Про це повідомив кореспондент Lb.ua.

“Сюди росіяни били артилерією і літаками. Зараз розбирають частину трибун”, – зазначив він.

Як повідомив медіа-проєкт "Український свідок" (Ukrainian Witness), внаслідок авіаудару стадіон зруйновано, зараз там працюють комунальні служби, аби впоратися з наслідками руйнувань. Поруч зі стадіоном була бібліотека, яка теж зруйнована.

Фото: Олександр Рудоманов

Фото: Олександр Рудоманов

Фото: Олександр Рудоманов

Фото: Олександр Рудоманов

Фото: Олександр Рудоманов

Фото: Олександр Рудоманов

Фото: Олександр Рудоманов

Фото: Олександр Рудоманов

Фото: Олександр Рудоманов

Нагадаємо, станом на 10 квітня в Чернігові внаслідок бомбардувань і тривалого обстрілу з боку російських військ загинули понад 700 людей.