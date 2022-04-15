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Учора на Харківщині росіяни обстріляли евакуаційний автобус, є загиблі й поранені

Убито семеро мирних мешканців, 27 одержали поранення. 

Учора на Харківщині росіяни обстріляли евакуаційний автобус, є загиблі й поранені
Фото: Офіс генпрокурора

Російські військові учора обстріляли евакуаційні автобуси в смт Борова Харківської області. Загинули семеро людей, ще 27 поранені повідомили в Офісі генерального прокурора

Відкрито кримінальне провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни. 

"За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України)", – йдеться у повідомленні.

Серед офіційних коридорів, які озвучують в Міністерстві з реінтеграції ТОТ, на вчора маршруту з Борової не було. 

УП уточнює, що Борова перебуває в тимчасовій окупації. 

Росіяни не вперше обстрілюють мирних українців, які хочуть евакуюватися. Тиждень тому вони завдали ракетного удару по вокзалу Краматорська. Загинули 57 людей. На вокзалі в основному були жінки, діти та літні люди.

Також ворожі війська прицільно розстрілювали автомобілі людей під час евакуацій в різних регіонах або просто забороняли їм виїжджати. 

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