За 50 днів війни на Рівненщині уклали 888 шлюбів

Шість із них уклали військовослужбовці. Деякі з них одружувалися по відеозв’язку.

Від початку повномасштабної війни, яку Росія розпочала в Україні 24 лютого, у Рівненській області уклали 888 шлюбів.

Про це повідомив голова ОВА Віталій Коваль.

За його даними, на Рівненщині одружувалися як жителі області, так і внутрішньо переміщені особи.

Шість шлюбів із 888 уклали військовослужбовці. Декілька з них одружувалися за допомогою відеозв’язку.

Натомість розлучень стало в рази менше, зазначив голова ОВА. За період війни лише 25 пар у Рівненській області вирішили офіційно розірвати стосунки.

Як повідомляли, за 45 днів повномасштабного вторгнення Росії в Києві одружилися 1439 пар.

Станом на середину березня, за даними Міністерства юстиції, від початку війни в Україні було зареєстровано понад 10 тисяч шлюбів.