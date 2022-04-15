За 50 днів війни на Рівненщині уклали 888 шлюбів

Від початку повномасштабної війни, яку Росія розпочала в Україні 24 лютого, у Рівненській області уклали 888 шлюбів.
Про це повідомив голова ОВА Віталій Коваль.
За його даними, на Рівненщині одружувалися як жителі області, так і внутрішньо переміщені особи.
Шість шлюбів із 888 уклали військовослужбовці. Декілька з них одружувалися за допомогою відеозв’язку.
Натомість розлучень стало в рази менше, зазначив голова ОВА. За період війни лише 25 пар у Рівненській області вирішили офіційно розірвати стосунки.
Як повідомляли, за 45 днів повномасштабного вторгнення Росії в Києві одружилися 1439 пар.
Станом на середину березня, за даними Міністерства юстиції, від початку війни в Україні було зареєстровано понад 10 тисяч шлюбів.