Від початку війни в Україні було зареєстровано понад 10 тисяч шлюбів, - Мін'юст

За цей період також народилося 10767 немовлят.

Від початку війни в Україні зареєстрували 10683 шлюби.

Таку інформацію оприлюднило Міністерство юстиції.

Також за цей період народилося 10767 немовлят.

Нагадаємо, Кабмін спростив укладення шлюбів під час воєнного стану. Зокрема, шлюби з військовослужбовцями можна укладати за їхньої фізичної відсутності під час реєстрації.

10 березня в окупованому Херсоні відгуляли перше від початку війни весілля - тут одружилися лікарі-інтерни. А в селищі Авангард (Одеська область) зареєстрували шлюб у бомбосховищі.