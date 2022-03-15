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​307 жителів Донеччини евакуювали з "гарячих точок", - Нацполіція

Людей вивезли з Авдіївки, Вугледара та Курахового.

З Авдіївки, Вугледара та Курахового Донецької області співробітники поліції, ДСНС та обласної військової адміністрації змогли евакуювати 307 осіб, з них 87 дітей.

Про це повідомили в Нацполіції.

Правоохоронці повідомили, що 15 березня з Авдіївки вивезено 199 людей, з них 53 дитини та дві жінки з інвалідністю.

З Вугледара евакуювали 83 особи, зокрема, 23 дитини.

З Курахового вивезли 25 громадян, серед них – 11 дітей.

Фото: Пресслужба Нацполіції

Фото: Пресслужба Нацполіції

Нагадаємо, станом на 14:00 вівторка, 15 березня, з Маріуполя в напрямку Запоріжжя виїхали дві тисячі автомобілів. Іще дві тисячі авто стоять на виїзді з міста.

Заступник міського голови Ізюма Володимир Мацокін просить про термінові гуманітарні коридори для міста.

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