Від початку війни загинули 17 рятувальників, 32 травмовано, – ДСНС

Під час активних бойових дій загинули 17 рятувальників, один співробітник Державної служби з надзвичайних ситуацій перебуває в полоні.

Про це повідомив полковник служби ДСНС Геннадій Герасимчук.

"На жаль, унаслідок ведення бойових дій серед особового складу ДСНС є втрати. 17 осіб загинуло, 32 травмовано та одна особа перебуває в полоні. Це капітан, який ще 11 березня у смт Гостомель брав участь у евакуаційних заходах мирного населення", – цитує представника ДСНС "Суспільне".

Геннадій Герасимчук також повідомив, що наразі до виконання завдань за призначенням на цілодобовому чергуванні перебуває 14 тис. рятувальників і 3 тис. одиниць спеціальної пожежно-рятувальної техніки ДСНС.

З початку війни підрозділи ДСНС виїздили на виклики майже 12 тисяч разів, у тому числі понад 5 050 виїздів на ліквідацію наслідків обстрілів російськими військами населених пунктів та об’єктів цивільної інфраструктури.

"За цей час фахівці ДСНС врятували 688 осіб. Піротехніки знешкодили 2471 ВНП і 175 кг вибухової речовини, у тому числі 379 авіаційних бомб, обстежили та очистили територію площею 18,01 га", – цитує Герасимчука пресцентр МВС.

Раніше в ДСНС повідомляли, що російські окупанти під час евакуації людей з Гостомеля захопили в полон рятувальника, помічника начальника зміни Оперативно-координаційного центру ГУ ДСНС України у Київській області Олексія Данченка.