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Росіяни взяли в полон рятувальника під час евакуації людей з Гостомеля

Усіх, хто має якусь інформацію, просять телефонувати за номерами - 101, 112, (044) 425-43-01.

Російські окупанти під час евакуації людей з Гостомеля захопили в полон рятувальника, помічника начальника зміни Оперативно-координаційного центру ГУ ДСНС України у Київській області Олексія Данченка. Про це йдеться в повідомленні ДСНС.

Повідомляють, що Олексій Данченко потрапив у полон під час виконання службових обов'язків у місті Гостомель, евакуйовуючи мирних жителів. Київські рятувальники просять усіх, хто володіє будь-якою інформацією, телефонувати до Служби порятунку за телефонами - 101,112, (044) 425-43-01.

Нагадаємо, вчора російській війська обстріляли евакуаційну колону, яка рухалася з Гостомеля. Одна жінка загинула.

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