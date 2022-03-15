Заступник мера Ізюма просить про термінові гуманітарні коридори: ситуація не краща від Маріуполя

Місто в облозі і без допомоги.

Місто Ізюм Харківської області наближається до гуманітарної катастрофи. Про це заявив заступник мера Ізюму Володимир Мацокін.

"Місто Ізюм два тижні в облозі. Без води, без світла, тепла, їжі, ліків, зв’язку. Ситуація нічим не краща від Маріуполя, зазначив Мацокін у фейбуці.

Він додав, що немає можливості вивезти людей і завезти в місто гуманітарну допомогу, яка є в достатній кількості.

"Отримуємо інформацію, що ті, хто вціліли під обстрілами помирають від хвороб і відсутності ліків . Померлих нікому ховати. Медична допомога не надається", - написав Мацокін.

Також, за його словами, ворог підступно обстрілює дорогу до Слав'янська, а дорога з Харкова контролюється окупантом. Мости зірвані, місто розрізано навпіл. Сполучення немає.

"Ізюму потрібні ТЕРМІНОВО гуманітарні коридори з двох боків (з боку Харкова і з боку Слов’янська) для доставки гуманітарних вантажів. Ізюму потрібні зелені коридори з двох боків для евакуації громадян. Я прошу всіх причетних до вирішення цих питань знайти вихід. Це питання майбутнього нашої громади!" - написав заступник мера.

Нагадаємо, через відмову здатися російські окупанти взяли Ізюм в облогу 9 березня і знищують місто.