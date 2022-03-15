З Маріуполя сьогодні працюватиме гуманітарний коридор для приватних авто: з телефонів радять видалити всі месенджері і фото

Містяни на власних машинах можуть виїхати з міста, але повинні дотримуватися заходів безпеки.

За маршрутом Маріуполь – Мангуш – Бердянськ – Токмак – Василівка – Запоріжжя 15 березня працює гуманітарний коридор для приватного автотранспорту.

Про це повідомив у Telegram заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко.

Він зазначив, що з метою безпеки рекомендується:

не фотографувати під час руху маршрутом

видалити всі месенджери та фото з телефонів

прибути до Василівки до 18 години.

"Якщо до 18.00 не вдається дістатись Василівки, радимо зробити зупинку на ніч у Бердянську або у Токмаці", – попередив він.

У Маріупольській міській раді повідомили, що вчора з міста виїхало приблизно 160 легкових авто. Станом на 10:00 є інформація, що до Запоріжжя приїхало близько 300 маріупольців. Вони отримали необхідну допомогу – продукти харчування, медикаменти та предмети першої необхідності. Частина залишається у Запоріжжі, інші вирішили поїхати далі за особистим маршрутом.

Для тих, хто в дорозі, надали контакти Центру підтримки: м. Запоріжжя, вул. Рекордна, 41 (приміщення цирку).

Зараз створюється єдина телефона лінія для допомоги. Телефоні номери будуть опубліковані додатково у найближчий час.

Маріуполь лишається одним із найскладніших міст з точки зору гуманітарної ситуації та евакуації. Ворог не пропускає вантажі з допомогою і заважає виїзду мирних мешканців. Україна щодня намагається відправити до оточеного міста гуманітарний вантаж автобусами, на яких потім можна буде евакуювати людей.