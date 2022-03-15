З 24 лютого окупанти втратили 404 танків і 64 системи РСЗВ.

Загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 15 березня орієнтовно склали понад 13500 осіб.

Також Росія в повномасштабній війні проти України втратила 404 танки і 1279 бойових броньованих машин, повідомили в Генеральному штабі ЗСУ.

У противника поменшало артилерійських систем на 150 одиниць, ракетних систем залпового вогню - на 64 одиниці, засобів ППО - на 36 штук.

Крім того, у Росії мінус 81 літак, 95 гелікоптерів, 640 одиниць автомобільної техніки, 3 кораблі чи катери, 60 цистерн із паливом та 9 безпілотників оперативно-тактичного рівня.

Дані уточнюють. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.

Фото: Pravda Gerashchenko Фото: Pravda Gerashchenko Фото: АЗОВ Фото: АЗОВ Фото: АЗОВ Фото: АЗОВ Фото: АЗОВ Фото: АЗОВ Фото: АЗОВ Фото: АЗОВ Фото: АЗОВ

Нагадаємо, відео знищення ворожої БМП під час оборони Маріуполя можна подивитися за посиланням. Український БТР знешкодив бойову машину окупантів.