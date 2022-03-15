У Харкові вчора близько 23:30 російські снаряди влучили в торговельні майданчики та житлові будинки Холодногірського району.

Пожежа швидко охопила значну площу. Вогонь гасили близько 20 відділень пожежно-рятувальної служби, повідомили в ДСНС.

"Крім того, піротехнічні підрозділи ДСНС здійснили 34 виїзди на знешкодження артилерійських боєприпасів, що не розірвались", – зазначили рятувальники.

Фото: ДСНС Харків

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС

14 березня тривали аварійно-рятувальні роботи в Київському, Шевченківському, Новобаварському районах Харкова, а також Ізюмському районі області. Цього дня рятувальники врятували з-під завалів 3 людей. Відшукали та вилучили з-під уламків будівельних конструкцій 7 загиблих.

Учора російські окупанти обстріляли Харків з ракетних комплексів "Іскандер". Штаб оборони вважає, що обстріли були здійснені з території Росії. Через постійні обстріли в місті близько 600 будинків уже не підлягають відновленню.