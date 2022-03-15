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У мережі поширюється неправдива інформація про кількість загиблих у Маріуполі, - міськрада

Міська влада закликає довіряти виключно офіційній інформації.

У мережі поширюється неправдива інформація про кількість загиблих у Маріуполі, - міськрада
Фото: Маріупольська міська рада

У мережі інтернет поширюється неправдива інформація про кількість загиблих у Маріуполі внаслідок обстрілів міста російськими окупантами.

Про це повідомила Маріупольська міська рада в Telegram-каналі.

"Так, є різна інформація щодо кількості загиблих у Маріуполі від ворожих дій російських окупантів – від декілька сотень до десятків тисяч людей. Але офіційна та підтверджена інформація станом на кінець 14 березня 2022 року - приблизно 2 357 загиблих маріупольців. Усі інші дані що до цього не відповідають дійсності", - йдеться в повідомленні.

Міська влада закликає довіряти виключно офіційній інформації з перевірених джерел.

Раніше також повідомлялося, що російські загарбники поширюють неправдиву інформацію про ситуацію в Маріуполі - мовляв, місто уже під контролем РФ.

Нагадаємо, станом на 13 березня кількість загиблих унаслідок авіаударів Росії по Маріуполю збільшилась до 2187 осіб.

Місто перебуває на межі гуманітарної катастрофи. Тут немає їжі й питної води, при цьому окупанти блокують підступи для українських гуманітарних конвоїв і постійно обстрілюють місто.

Очільник  Ватикану Папа Римський Франциск у своїй публічній промові в неділю, в річницю його обрання на престол, зробив заяву на підтримку України. Він назвав "варварськими" дії російської армії під час облоги та бомбардування Маріуполя.

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