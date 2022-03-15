Президент Володимир Зеленський звернувся до українців, які вже 19-й день протистоять військовій агресії Росії.

Про це він заявив у своєму відеозверненні.

"Завершився 19 день нашого спротиву... Ще один тяжкий день, який наближає нас до перемоги, наближає мир для України. Як і раніше ворог розгублений. Вони не очікували такого опору, вірили своїй пропаганді, яка десятиліттями бреше про нас. Досі не можут оговтатись. Але вже почали розуміти, що війною вони нічого не досягнуть. Це знають їхні солдати. Це усвідомлюють їхні офіцери. Вони втікають з поля боя, кидають техніку. Ми беремо трофеї і використовуємо їх для захисту України. Російські війська сьогодні фактично - один з постачальників техніки для нашої армії. Вони у страшному сні не могли такого побачити", - сказав Зеленський.

Президент України звернувся до російських військових російською мовою:

"Я хочу обратиться к российским солдатам, тем, которые уже зашли на нашу землю, и к тем, которых еще только собираются отправить воевать против нас. Российские срочники, послушайте меня особенно внимательно. Российские офицеры, вы-то все уже поняли. У Украины вы ничего не заберете. Вы будете забирать жизни... но и вашу жизнь тоже заберут. Но ради чего вам погибать и зачем? Я знаю, что вы хотите выжить. Мы слышим в перехватах ваших разговоров, что вы на самом деле думаете об этой войне, об этом позоре и о вашем государстве. Ваши разговоры друг с другом, ваши звонки родным - мы слышим все это, мы делаем выводы. Мы знаем, кто вы такие.

Поэтому я предлагаю вам выбор. От имени украинского народа мы даем вам шанс, шанс - выжить. Если сдадитесь нашим военным силам, мы будем обращаться с вами так, как положено обращаться с людьми. достойно. Так с вами не обращались в вашей армии".

Зеленський наголосив, що захисники україни продовжують завдавати російським окупантам значних втрат. Вже скоро кількість збитих вертольотів досягне 100... А за 19 днів РФ втратила вбитими більше, ніж у двох війнах проти Чечні.

Президент подякував тим росіянам, які намагаються донести правду до співгромадян та виступають проти війни в Україні. Він також згадав редакторку "Первого телеканала", яка визнала, що поширювала пропаганду.

"Тем, кто не боится протестовать, пока ваша страна окончательно не закрылась от всего мира и не превратилась в Северную Корею", - додав Зеленський.

Нагадаємо, США підтримують переговорний процес між українською і російською сторонами про мир, однак не бачать з боку Росії готовності відмовитись від ескалації та припинити наступ на Україну.