В ефірі російського пропагандистського "Первого канала" з'явилася жінка і кілька секунд простояла позаду ведучої з плакатом "Ні війні".

Про це повідомляє "Новое время".

Як з'ясувалося, це була редакторка телеканалу Марина Овсяннікова. Вона встигла виголосити: "Ні війні", "Зупиніть війну", "Не вірте пропаганді", "Тут вам брешуть". Після цього сюжет вимкнули.

У пресслужбі "Первого канала" заявили, що через "інцидент із сторонньою особою в прямому ефірі програми "Время" триває службова перевірка".

Також повідомляється, що Овсяннікову затримали.

Напередодні Овсяннікова записала відеозвернення, в якому зізналась, що сама поширювала пропаганду, а зараз їй "дуже за це соромно". Також росіянка заявила, що те, що відбувається в Україні – це злочин, Росія – держава-агресорка, а відповідальність за війну лежить на Путіні.

Нагадаємо, раніше в РФ священника оштрафували за антивоєнну проповідь на 35 тис. рублів.

4 березня Держдума РФ екстрено прийняла законопроєкт, який запроваджує кримінальну та адміністративну відповідальність за поширення "відомо неправдивої інформації про діяльність збройних сил РФ" та "за дискредитацію використання російських військ". "Неправдивою інформацією" влада РФ називає дані про втрати її військ після вторгнення в Україну. За поширення такої інформації передбачається до 15 років позбавлення волі.

У російських ЗМІ заборонено називати війну проти України "війною", а виключно - "спецоперацією". Офіційні телеканали та ЗМІ також поширюють фейки про "капітуляцію" українців. Натомість навіть у містах, куди зайшли російські окупанти, люди продовжують чинити їм спротив та виходити на мітинги за Україну. Цього в російські телеканали не транслюють, як і не показують відео допитів полонених російських військових та кадри знищених окупантів та їхньої палаючої техніки.