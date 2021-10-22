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У Латвії забрали ліцензію у телекомпанії, яка ретранслювала російський "Перший канал".

В одній із передач каналу розказали про користь оселедця проти коронавірусу.

У Латвії забрали ліцензію у телекомпанії, яка ретранслювала російський "Перший канал".
Фото: Baltnews

У Латвії закрили телевізійну компанію, яка ретранслювала російський "Перший канал". Це був найпопулярніший російськомовний телеканал на території країни.

Про це пише місцеве видання "Делфі".

У Національній раді з питань радіо і телебачення Латвії (NEPLP) заявили, що "Перший Балтійський канал" допустив три суттєвих порушення, що дозволило відкликати ліцензію.

Третє порушення пов'язане з поширенням інформації, що загрожує здоров’ю населення. В одній із програм говорилося, що коронавірус не дуже заразний і від нього можна захиститися, з’ївши оселедець.

Трансляцію планують припинити 26 жовтня. Ліцензія на мовлення терміном на 10 років була видана "ПБК" в лютому 2015 року.

Нагадаємо, що на початку 2021 року Латвія вирішила на рік заборонити трансляцію телеканалу "Росія РТР" на території країни через поширення мови ненависті проти України.

Андрій ВодянийАндрій Водяний, редактор новинної стрічки
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