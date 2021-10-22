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У Південній Кореї тисячі людей у костюмах з серіалу "Гра в кальмара" влаштували мітинг

Загалом до забастовки долучилися десятки тисяч робітників у 13 містах. 

У Південній Кореї 20 жовтня тисячі профсоюзних робітників, одягнуті в костюмі з серіалу-хіта Netflix "Гра в кальмара", влаштували мітинг. 

Загалом близько 80 000 членів Південнокорейської конфедерації профсоюзів оголосили забастовку в 13 містах із закликом до уряду покращити умови праці для нерегулярних працівників і підвищити мінімальну зарплату, пишуть Insider та The Straits Times

Тільки в одному Сеулі на протест прийшли 27 000 людей. При цьому учасники заходів порушили карантинні заборони, адже максимально допустима кількість людей у зібраннях – до 10. 

Під час протестів виникли складнощі з роботою доставки їжі та харчування в школах, адже працівники долучилися до забастовки. 

Президент Кореї Мун Чже Ін закликав профсоюзних робітників не об'єднуватися на протестах, щоб запобігти поширенню коронавірусу. 

За сюжетом південнокорейської дорами "Гра в кальмара", 456 людей з фінансовими труднощами погоджуються зіграти в гру на виживання, де головним призом є 45 млрд вон або близько 40 млн доларів. Переможець тільки один, решта помирають. 

За підрахунками від 2016 року, робітники в Південній Кореї в середньому витрачали на роботу по 44,6 годин на тиждень, що значно вище, ніж в інших країнах. Згідно з трудовим законодавстом Південної Кореї, тимчасові працівники та працівники за контрактом у Південній Кореї не отримують усіх преференцій, які є у тих, хто працює в штаті. 

Про феномен популярності серіалу та те, як вигаданий сюжет корелюється із реальністю, читайте в матеріалі "«Гра в кальмара»: як дорама стала світовою сенсацією" на LB.ua. 

Ірина ЛисогорІрина Лисогор, керівниця відділу "Новини"
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