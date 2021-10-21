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У США схвалили вакцинацію додатковою дозою Moderna, J&J та "змішані" щеплення

У застосуванні Moderna, додаткове щеплення буде проводитись половиною дози.

У США схвалили вакцинацію додатковою дозою Moderna, J&J та "змішані" щеплення
Фото: КМДА

Адміністрація США з контролю над продуктами харчування та ліками (FDA) рекомендує додаткову вакцинацію проти ковіду для тих, хто отримав повний курс щеплень препаратами виробництва Moderna та Johnson&Johnson, а також тим, хто належить до вразлиої категорії населення.

Про це повідомляє "Голос Америки".

У застосуванні вакцини Moderna, додаткове щеплення буде проводитись половиною дози.

Також американський регулятор заявив, що додаткове щеплення можна робити вакциною іншого виробника, ніж перші щеплення. Йдеться про вакцини зареєстровані у США.

Рішення про те, яким саме категоріям населення буде рекомендовано додаткове щеплення мають прийняти Центри з контролю над захворюваннями (CDC). Вони проведуть консультації з експертами з цього питання. Загалом FDA рекомендує проводити додаткове щеплення людям старшого віку та особам, які за своєю професією багато контактують з іншими людьми.

У США рівень госпіталізації із COVID-19 невакцинованих осіб у всіх вікових групах значно перевищує показники госпіталізації вакцинованих. За словами директорки Центрів з контролю і профілактики захворювань Рошель Валенськи, рівень госпіталізації невакцинованих у 14 разів вищий у віковій групі від 18 до 49 років, у 15 разів вищий для вікової групи від 50 до 64 років, та у 9 разів вищий для людей у віці від 65 років.

Валенськи також відзначила, що невакциновані особи мали у понад 11 разів вищий ризик померти від COVID-19 та у понад 6 разів вищий ризик мати позитивний результат тесту на COVID-19.

Зазначається, що наразі 66 мільйонів американців лишаються невакцинованими, а повністю щеплені - 190 мільйонів громадян.

Нагадаємо, раніше урядові експерти США схвалили вакцину Johnson & Johnson для ревакцинації. А минулого місяця подібну рекомендацію було видано для вакцинованих Pfizer.

На початку жовтня регулятор ЄС також затвердив щеплення додатковою дозою вакцини Pfizer.

Таня МатяшТаня Матяш, Редакторка новин
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