Російська агресія проти України повернула в Європу привид війни, - Анджей Дуда

Після російської агресії проти України до частини Європи вперше за останні десятиліття повернувся справжній привид справжнього збройного конфлікту.

Про це президент Польщі Анджей Дуда заявив у середу, 20 жовтня, у Вільнюсі під час Литовської національної конференції з питань безпеки.

"Це відносно нова ситуація, яка вимагає іншого підходу до питань безпеки в нашому регіоні", – сказав Анджей Дуда, якого цитує Польське радіо.

Він висловив жаль через те, що Росія продовжує регулярно демонструвати свою силу та посилює напруженість у регіоні, як під час цьогорічних військових навчань "Захід-2021", коли військові маневри російської армії проходили, зокрема, на білоруських полігонах поблизу польського та литовського кордонів.

Як підкреслив президент Польщі, гібридні загрози становлять не менш серйозний виклик для безпеки країн трансатлантичної спільноти. "Незаконні напади на політичні та економічні системи і демократичні цінності, спрямовані на дезорганізацію нашого суспільства. Ці дії особливо проявляються через ворожі дії у кіберпросторі", – сказав Дуда.

"Поточні події на кордонах Польщі, Литви та Латвії - це безпрецедентний наслідок гібридної діяльності, яка насправді є ворожою атакою режиму Олександра Лукашенка, який цинічно експлуатує людей із Близького Сходу, що сподіваються на краще життя в країнах ЄС", - підкреслив очільник Польщі.

На думку президента Анджея Дуди, для ефективного протистояння цим новим небезпекам потрібна спільна стратегія. І зараз у цій сфері розробляються два ключові документи. "По-перше, стратегічна концепція НАТО і стратегічний компас Європейського Союзу", – додав Анджей Дуда.

Нагадаємо, голова МВС Німеччини Горст Зеєгофер звинуватив Росію у створеній режимом Лукашенка мігрантській кризі.