Премію Сахарова присудили Навальному

Європейський парламент обрав російського опозиціонера Олексія Навального переможцем цьогорічної премії імені Андрія Сахарова.

Повідомлення про це опубліковано на сайті Європарламенту.

Оголошуючи ім’я переможця, голова Європарламенту Давид Сассолі наголосив, що Навальний послідовно проводив кампанію проти корупції режиму Володимира Путіна "і завдяки своїм дописам у соціальних мережах та політичним кампаніям допомагав розкривати зловживання та мобілізувати підтримку мільйонів людей по всій Росії. За це його отруїли і кинули до в’язниці".

"Присуджуючи Олексію Навальному премію імені Сахарова, ми визнаємо його величезну особисту хоробрість і повторюємо непохитну підтримку Європейського парламенту його негайного звільнення", - додав він.

Також Європарламент вшанував групу афганських жінок, які запекло боролися за рівність та права людини у своїй країні та потрапили у шортлист премії Сахарова.

Раніше цього року Навальний став лауреатом премій фонду Бориса Нємцова, Женевського форуму з прав людини і польської премії "Лицар свободи".

Із січня 2021 року Олексій Навальний перебуває за ґратами. Його відправили в колонію за порушення правил умовного ув'язнення у справі про розкрадання грошей. Також йому інкримінують "пропаганду злочинної діяльності" в Інтернеті за допомогою сайтів ФБК і "Штаби Навального", youtube-каналу, соцмереж Twitter, Instagram, Facebook та інших.

28 вересня в Росії порушили ще одну справу проти Навального - його звинувачують у "створенні і керівництві екстремістською спільнотою".

Премія Сахарова щорічно призначається людям, які зробили винятковий внесок у боротьбу за права людини по всьому світу. Названа на честь академіка Андрія Сахарова, творця радянської водневої бомби. Після її створення науковець підвищував обізнаність людства про небезпеку перегонів за ядерну зброю. Завдяки його діяльності було підписано угоду про заборону ядерних випробувань 1963 року. Сахаров також боровся за звільнення засуджених радянських дисидентів.

Торік лауреатом премії Сахарова стала білоруська опозиція.

У 2018 році премію "За свободу думки" ім. Андрія Сахарова отримав український режисер, нині вже колишній політв'язень Кремля Олег Сенцов.