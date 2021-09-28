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У Росії порушили ще одну справу проти Навального

Опозиціонера звинувачують у "створенні і керівництві екстремістським співтовариством"

У Росії порушили ще одну справу проти Навального
Фото: EPA/UPG

Слідчий комітет Російської Федерації порушив кримінальну справу проти опозиціонера Олексія Навального та його найближчих соратників Леоніда Волкова і Івана Жданова за "створення і керівництво екстремістським співтовариством".

Про це повідомляється на сайті СК РФ.

Проти інших соратників Навального (Любові Соболь, Георгія Албурова, Руслана Шаведдінова, В'ячеслава Гімаді, Павла Зеленського і Рустема Мулюкова) порушили справу про "участь в екстремістському співтоваристві". У справі фігурують також "інші особи", яких СК не називає.

Навального звинувачують у тому, що він створив Фонд боротьби з корупцією з метою "здійснення екстремістської діяльності", "підриву суспільної безпеки і державної цілісності", а також "дискредитації органів державної влади і їхньої політики".

Нагадаємо, Навальний з січня 2021 року перебуває за ґратами. Його відправили в колонію за порушення правил умовного ув'язнення у справі про розкрадання грошей. Також йому інкримінують "пропаганду злочинної діяльності" в Інтернеті за допомогою сайтів ФБК і "Штаби Навального", youtube-каналу, соцмереж Twitter, Instagram, Facebook та інших.

2 вересня створений Навальним Фонд боротьби з корупцією припинив існування. Фонд був внесений до реєстру "екстремістських організацій" у 2019 році. У червні 2020 року суд визнав "екстремістськими організаціями" ФБК, "Фонд захисту прав громадян" і штаби Навального. У тому ж рішенні суд оголосив про негайне припинення діяльності цих організацій. Розгляд відбувався непублічно.

Таня МатяшТаня Матяш, Редакторка новин
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