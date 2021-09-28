​США успішно випробували гіперзвукову ракету HAWC

Сполучені Штати Америки на минулому тижні провело перше успішне випробування гіперзвукової ракети, яка розвинула швидкість близько 5 Махів (тобто у п'ять разів швидше звуку).

Про це повідомило Управління оборонних науково-дослідних проєктів Міністерства оборони США (DARPA).

Фото: darpa.mil

Крилата ракета HAWC (Hypersonic Air-breathing Weapon Concept, концепт гіперзвукової повітряно-рективної зброї) розроблена компанією Raytheon Technologies та оснащена прямоточним повітряно-реактивним двигуном Northrop Grumman, що працює на вуглеводневому паливі. Вона призначена для запуска з винищувачів кількох типів, включно з F-35 Lightning II.

"Льотні випробування ракети HAWC стали успішною демонстрацією можливостей, які зроблять гіперзвукові крилаті ракет високоефективним знаряддям для наших військових" - заявив керівник програми Ендрю Кнодлер.

Раніше американські військові разом з розробниками провели кілька успішних льотних випробувань HAWC без запуска ракети, а у грудні 2020 року спроба першого запуска закінчилась невдало.

Нагадаємо, що Росія у кінці 2020 року заявила про успішне випробування гіперзвукової ракети "Циркон". Швидкість ]] польоту становить понад 8 Махів, тобто у вісім разів більше від швидкості звуку.