Володимир Кличко прокоментував перемогу Усика
Володимир Кличко прокоментував перемогу Усика
​У Pfizer прогнозують закінчення пандемії ковіду упродовж року
​У Pfizer прогнозують закінчення пандемії ковіду упродовж року
Гендиректор Ryanair назвав "божевільним і дурним" намір Польщі побудувати найбільший аеропорт у Європі
Гендиректор Ryanair назвав "божевільним і дурним" намір Польщі побудувати найбільший аеропорт у Європі
Країна невизначеності: Німеччина без Меркель
Країна невизначеності: Німеччина без Меркель
В Україні перевірять написання імен в закордонних паспортах
В Україні перевірять написання імен в закордонних паспортах
Мешканець Кривого Рогу влаштував у квартирі майнінгову ферму криптовалюти
Мешканець Кривого Рогу влаштував у квартирі майнінгову ферму криптовалюти
У Києві на вулиці застрелили чоловіка
У Києві на вулиці застрелили чоловіка
Вибори у Німеччині: з’явилися перші результати екзитполів
Вибори у Німеччині: з’явилися перші результати екзитполів
Судді не дали Усику можливість добити Джошуа, давши гонг на 6 секунд раніше, ніж передбачалося
Судді не дали Усику можливість добити Джошуа, давши гонг на 6 секунд раніше, ніж передбачалося
ГоловнаСвіт

​США успішно випробували гіперзвукову ракету HAWC

Снаряд розвинув швидкість у 5 Махів.

​США успішно випробували гіперзвукову ракету HAWC
Фото: darpa.mil

Сполучені Штати Америки на минулому тижні провело перше успішне випробування гіперзвукової ракети, яка розвинула швидкість близько 5 Махів (тобто у п'ять разів швидше звуку).

Про це повідомило Управління оборонних науково-дослідних проєктів Міністерства оборони США (DARPA).

Фото: darpa.mil

Крилата ракета HAWC (Hypersonic Air-breathing Weapon Concept, концепт гіперзвукової повітряно-рективної зброї) розроблена компанією Raytheon Technologies та оснащена прямоточним повітряно-реактивним двигуном Northrop Grumman, що працює на вуглеводневому паливі. Вона призначена для запуска з винищувачів кількох типів, включно з F-35 Lightning II.

"Льотні випробування ракети HAWC стали успішною демонстрацією можливостей, які зроблять гіперзвукові крилаті ракет високоефективним знаряддям для наших військових" - заявив керівник програми Ендрю Кнодлер.

Раніше американські військові разом з розробниками провели кілька успішних льотних випробувань HAWC без запуска ракети, а у грудні 2020 року спроба першого запуска закінчилась невдало.

Нагадаємо, що Росія у кінці 2020 року заявила про успішне випробування гіперзвукової ракети "Циркон". Швидкість ]] польоту становить понад 8 Махів, тобто у вісім разів більше від швидкості звуку.

Андрій ВодянийАндрій Водяний, редактор новинної стрічки
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , , , ,
Читайте також