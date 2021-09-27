Охорону прем'єра Нідерландів посилили через погрози про його викрадення, - ЗМІ

Охорону виконувача обов'язків прем'єр-міністра Нідерландів Марка Рютте посилили після повідомлень про те, що політик може стати метою нападів злочинних угруповань.

За інформацією Dutch News, спецслужби країни активізували заходи щодо безпеки Рютте після затримання членів екстремістської організації, які готували теракт.

Зазначається, що прем'єр міг перебувати під загрозою нападу або викрадення.

За даними ЗМІ, до Рютте приставили спеціально навчених офіцерів Королівської служби дипломатичного захисту, яких зобов'язали захищати його від можливих небезпек.

При цьому влада Нідерландів не підтвердили цю інформацію.

24 вересня стало відомо, що поліцейські в Нідерландах затримали дев'ять прихильників екстремістської ісламістської організації за підозрою в підготовці теракту. Обвинуваченим від 18 до 31 року, вони є громадянами країни. Про те, який об'єкт планували атакувати потенційні терористи, правоохоронні органи не уточнили.