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Україна та Нідерланди підписали угоду щодо імунітетів поліцейських, відряджених до Європолу

Документ підписали голова НПУ Клименко та посол Йоганнес де Мол.

Україна та Нідерланди підписали угоду щодо імунітетів поліцейських, відряджених до Європолу
​Ігор Клименко Йоганнес де Мол
Фото: npu.gov.ua

Голова Національної поліції України Ігор Клименко та Надзвичайний і Повноважний Посол Королівства Нідерланди в Україні пан Йоганнес де Мол підписали угоду про привілеї та імунітети офіцерів зв’язку, відряджених до Європолу.

Про це повідомила пресслужба Нацполіції.

"Ця угода є дуже важливим кроком у нашому подальшому співробітництві, а отже – й у спільній протидії транснаціональній злочинності", – зазначив Клименко.

Зазначається, що реалізація цієї угоди дозволить направити поліцейських до Європолу відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 22 травня 2019 року № 494 "Про направлення офіцерів зв’язку до Європейського поліцейського офісу".

Це забезпечить посилення співробітництва між Україною, Європолом та державами-членами Європейського Союзу в запобіганні та боротьбі з міжнародною злочинністю в рамках взятих Україною зобов’язань у сфері європейської інтеграції.

Нагадаємо, у липні 2017 року Україна завершила ратифікацію угоди з Європолом про оперативну і стратегічну співпрацю.

Таня МатяшТаня Матяш, Редакторка новин
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