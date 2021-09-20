Україна та Нідерланди підписали угоду щодо імунітетів поліцейських, відряджених до Європолу

Документ підписали голова НПУ Клименко та посол Йоганнес де Мол.

Голова Національної поліції України Ігор Клименко та Надзвичайний і Повноважний Посол Королівства Нідерланди в Україні пан Йоганнес де Мол підписали угоду про привілеї та імунітети офіцерів зв’язку, відряджених до Європолу.

Про це повідомила пресслужба Нацполіції.

"Ця угода є дуже важливим кроком у нашому подальшому співробітництві, а отже – й у спільній протидії транснаціональній злочинності", – зазначив Клименко.

Зазначається, що реалізація цієї угоди дозволить направити поліцейських до Європолу відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 22 травня 2019 року № 494 "Про направлення офіцерів зв’язку до Європейського поліцейського офісу".

Це забезпечить посилення співробітництва між Україною, Європолом та державами-членами Європейського Союзу в запобіганні та боротьбі з міжнародною злочинністю в рамках взятих Україною зобов’язань у сфері європейської інтеграції.

Нагадаємо, у липні 2017 року Україна завершила ратифікацію угоди з Європолом про оперативну і стратегічну співпрацю.