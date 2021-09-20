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У Києві сталася поліцейська погоня зі стріляниною

П'яний водій 40 хвилин тікав від поліції, відстрілюючись з травмата.

У Києві сталася поліцейська погоня зі стріляниною
Фото: kv.npu.gov.ua

У Києві в ніч на понеділок сталася погоня зі стріляниною.

На сайті поліції Київської області повідомляється, що стріляв 33-річний водій Audi, якого у передмісті столиці намагалися затримати працівники групи реагування патрульної поліції.

Поліція стверджує, що машина "хаотично рухалась дорогою" в Вишгороді. Коли її спробували зупинити, водій дістав травматичний пістолет і почав направляти зброю в бік поліцейських. Після цього він в'їхав у шлагбаум і почав тікати.

Протягом погоні порушник здійснив близько восьми пострілів у бік службового автомобіля поліцейських.

Заблокувати його та затримати вдалося тільки через 40 хвилин у центрі Києва.

Затриманий водій виявився п'яним. З'ясувалося, що раніше його притягували до кримінальної відповідальності за ст.129 ККУ - погроза вбивством. Тепер його затримали за ст.348 - посягання на життя працівника правоохоронного органу.

Андрій ВодянийАндрій Водяний, редактор новинної стрічки
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