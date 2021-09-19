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У понеділок стартують українсько-американські навчання “Rapid Trident-2021”

Участь у них візьмуть військовослужбовці з 15 країн-партнерів.

У понеділок стартують українсько-американські навчання “Rapid Trident-2021”
Фото: facebook.com/UkrainianLandForces

У понеділок, 20 вересня на базі Міжнародного центру миротворчості та безпеки на Львівщині стартують масштабні українсько-американські навчання "Rapid Trident-2021".

Про це повідомила Служба зв'язків з громадськістю Командування Сухопутних військ ЗС України.

Участь у них візьмуть 6 тисяч військовослужбовців з 15 країн-партнерів.

Зараз тривають останні приготування до початку українсько-американських навчань. На полігоні механізовані, танкові та артилерійські підрозділи однієї з механізованих бригад Сухопутних військ тренуються вести активну оборону та відпрацьовують тактику наступальних дій.

“До проведення навчань Rapid Trident-2021 готові й іноземні партнери, в тому числі військовослужбовці 81st Stryker Brigade Combat Team”, – йдеться у повідомленні.

Фото: facebook.com/UkrainianLandForces

Нагадаємо, "Rapid Trident" є продовженням серії навчань "Щит миру", розпочатих в 1995 році в межах двосторонньої співпраці між Сухопутними військами Збройних сил України та Національною гвардією штату Каліфорнія (США), з широким залученням представників збройних сил інших країн.

Наталка ЛотоцькаНаталка Лотоцька, редакторка новин
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