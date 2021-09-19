На Київщині 71-річний водій влетів у дерево, загинуло троє пасажирів

У Київській області автомобіль “Chery Amullet” зіткнувся з деревом, внаслідок чого загинуло 3 особи, а водій отримав тілесні пошкодження.

Про це повідомили у ДСНС.

Аварія сталася 18 вересня близько 17:00 на трасі біля виїзду з міста Біла Церква в напрямку села Дрозди.

Як повідомили в обласній поліції, на місце події одразу прибула група реагування патрульної поліції, які при спілкуванні з медиками з'ясували, що в результаті автопригоди є троє загиблих.

Зі слів 72-річного водія автомобіля "Cherry Amulet", він не впорався з керуванням, з'їхав у кювет, де скоїв зіткнення з деревом.

Удар був настільки сильним, що одна із пасажирок опинилась в багажному відділенні автомобіля. Жінка загинула на місці події, її особа досі встановлюється поліцейськими. Серед загиблих також 72-річна дружина водія та його 71-річний товариш.

Згодом слідчі слідчого управління поліції Київщини визначать правову кваліфікацію цієї події.

Нагадаємо, у ніч суботи, 18 вересня у Дніпропетровській області сталися дві аварії, у яких загинули двоє осіб.

Минулого тижня двоє українців загинули в Польщі внаслідок зіткнення буса і вантажівки. Загиблі працювали у ремонтно-будівельній фірмі у Лодзькому воєводстві.