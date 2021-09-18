Вони впали до горизонтального відстійнику.

У Кривому Розі загинуло троє чоловіків, які впали до горизонтального відстійнику. Про це повідомили у ДСНС.

Рятувальники зранку 18 вересня отримали повідомлення від диспетчера комунального підприємства “Кривбасводоканал” про те, що на території підприємства троє чоловіків впали до горизонтального відстійнику та не відповідають.

Прибувши на місце події, надзвичайники встановили що тіла без ознак життя знаходяться в конструкції горизонтального відстійнику на глибині 6 метрів.

Вони за допомогою драбини спустились на дно відстійника та за допомогою мотузки підняли тіла загиблих чоловіків на поверхню.

Внаслідок події загинуло чоловіки 1962, 1982 та 1978 років народження.

Деталі трагедії з’ясовують правоохоронні органи.