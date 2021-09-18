На Донбасі поранено двох українських військових

Протягом п’ятниці, 17 вересня у районі проведення операції Об’єднаних сил на Донбасі зафіксовано 7 порушень режиму припинення вогню.

Про це повідомила пресслужба ООС.

Поблизу населеного пункту Піски противник застосував заборонені Мінськими домовленостями міномети 120 калібру.

В напрямку Павлополя російські найманці двічі здійснили численні обстріли позицій українських захисників з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Біля Катеринівки ворог вів вогонь з підствольних гранатометів та стрілецької зброї.

В напрямку населеного пункту Зайцеве окупанти відкрили вогонь з гранатометів різних систем та здійснили дистанційне мінування ділянки місцевості протипіхотними мінами ПОМ-2.

Крім того, на Луганщині зафіксовано проліт ворожого безпілотника “Орлан-10” із перетином лінії розмежування.

У результаті ворожого вогню двоє військовослужбовців Об’єднаних сил дістали вогнепальні осколкові поранення. Воїни перебувають в лікувальному закладі. Стан здоров’я обох – задовільний.

На обстріли противника українські захисники відкривали вогонь у відповідь.

Станом на ранок, суботи 18 вересня, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

Нагадаємо, 16 вересня російсько-окупаційні війська двічі обстріляли місто Щастя на Луганщині, внаслідок обстрілу поранено голову ВЦА Олександра Дунця.