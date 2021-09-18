У Росії вийшло розслідування про "подвійне життя" голови МЗС РФ Лаврова
У Росії вийшло розслідування про "подвійне життя" голови МЗС РФ Лаврова
Колишня чемпіонка світу з шахів Нона Гапріндашвілі подала до суду на Netflix
Колишня чемпіонка світу з шахів Нона Гапріндашвілі подала до суду на Netflix
У Харкові застрелився відомий ресторатор
У Харкові застрелився відомий ресторатор
Від Брагіна до Гандзюк: політичні убивства, що змінили Україну
Від Брагіна до Гандзюк: політичні убивства, що змінили Україну
ДАРТ випробовує швидкісні "Ракети" на маршруті Київ - Канів (фоторепортаж)
ДАРТ випробовує швидкісні "Ракети" на маршруті Київ - Канів (фоторепортаж)
Представник уряду в парламенті перебуває в реанімації з ковідом, - Арахамія
Юлії Мендель знайшли роботу на каналі Ахметова
Юлії Мендель знайшли роботу на каналі Ахметова
​"Енергоатом" заявив про плани побудувати 15 атомних енергоблоків
​"Енергоатом" заявив про плани побудувати 15 атомних енергоблоків
Голова БЕБ Вадим Мельник: “Ніхто не втече, не знищить документи. Ніхто ніде не дінеться!”
Голова БЕБ Вадим Мельник: “Ніхто не втече, не знищить документи. Ніхто ніде не дінеться!”
ГоловнаПолітика

Найбільш прихильно до Росії ставляться у Сєвєродонецьку та Маріуполі, вороже - у Львові та Івано-Франківську: опитування

У дослідженні взяли участь понад 19 тисяч респондентів. 

Фото: "Рейтинг"

Соціологічна група "Рейтинг" провела чергове, сьоме поглиблене дослідження у сфері місцевого самоврядування в Україні.

Результати дослідження оприлюднені на сайті компанії.

На питання “як би Ви оцінили своє ставлення до таких країн: Росія” варіанти відповіді “дуже тепле” та “тепле” обрали переважно мешканці таких міст:

  • Сєвєродонецьк - 47% (“холодне” і “дуже холодне” ставлення, відповідно - 17%);
  • Маріуполь - 52% (16%);
  • Харків - 39% (30%),
  • Одеса - 40% (22%),
  • Запоріжжя - 32% (32%).

Найменше “дуже тепле” та “тепле” ставлення до РФ висловили мешканці таких міст:

  • Львів - 4% (“холодне” і “дуже холодне” ставлення, відповідно - 75%);
  • Івано-Франківськ - 5% (71%);
  • Тернопіль- 6% (73%);
  • Луцьк - 7% (64%);
  • Кропивницький - 11% (55%).

У Києві “дуже тепле” та “тепле” ставлення до РФ висловили 16% опитаних, “холодне” і “дуже холодне” - 53%.

Опитування проводилось у 24 обласних центрах України, що не перебувають під російською окупацією. У дослідженні взяли участь понад 19 тисяч респондентів. 

Іван МузикаІван Музика, Редактор новин
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: ,
Читайте також