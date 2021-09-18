Найбільш прихильно до Росії ставляться у Сєвєродонецьку та Маріуполі, вороже - у Львові та Івано-Франківську: опитування

У дослідженні взяли участь понад 19 тисяч респондентів.

Фото: "Рейтинг"

Соціологічна група "Рейтинг" провела чергове, сьоме поглиблене дослідження у сфері місцевого самоврядування в Україні.

Результати дослідження оприлюднені на сайті компанії.

На питання “як би Ви оцінили своє ставлення до таких країн: Росія” варіанти відповіді “дуже тепле” та “тепле” обрали переважно мешканці таких міст:

Сєвєродонецьк - 47% (“холодне” і “дуже холодне” ставлення, відповідно - 17%);

Маріуполь - 52% (16%);

Харків - 39% (30%),

Одеса - 40% (22%),

Запоріжжя - 32% (32%).

Найменше “дуже тепле” та “тепле” ставлення до РФ висловили мешканці таких міст:

Львів - 4% (“холодне” і “дуже холодне” ставлення, відповідно - 75%);

Івано-Франківськ - 5% (71%);

Тернопіль- 6% (73%);

Луцьк - 7% (64%);

Кропивницький - 11% (55%).

У Києві “дуже тепле” та “тепле” ставлення до РФ висловили 16% опитаних, “холодне” і “дуже холодне” - 53%.

Опитування проводилось у 24 обласних центрах України, що не перебувають під російською окупацією. У дослідженні взяли участь понад 19 тисяч респондентів.