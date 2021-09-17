МЗС Росії назвало радянське вторгнення в Польщу "визвольним походом"

Міністерство закордонних справ Росії назвало вторгнення СРСР у Польщу в 1939 році "визвольним походом", який мешканці Західної України та Західної Білорусі зустріли з радістю.

Про це повідомляється у твіттері МЗС РФ.

Російська влада вважає вторгнення виправданим, оскільки "Польща фактично перестала існувати як держава". Якби Гітлер захопив всю Польщу, це погіршило б позиції СРСР на західному напрямку, йдеться у відео МЗС РФ.

"17 вересня 1939 Червона Армія почала визвольний похід на території Польщі. Радянські війська вийшли на лінію Керзона, не дозволивши вермахту підійти до Мінська", - заявили у МЗС.

Території Західної України та Західної Білорусі, які відійшли Польщі за Ризькою мирною угодою 1921 року, в цьому відео названо "окупованими Польщею".

Нагадаємо, що з кінця 2019 року Росія активно намагається вести суперечку про відповідальність СРСР за початок Другої світової війни. Тоді президент Росії Володимир Путін заявив, що СРСР не окупував Польщу у вересні 1939 року, а "ввів свої війська в країну, яка була дезінтегрована, а влада вже не контролювала ситуацію". Також Путін висловив думку, що Польща сама була агресором, коли восени 1938 захопила частину Чехословаччини.

У відповідь прем'єр Польщі Матеуш Моравецкій заявив, що Путін свідомо намагається оббрехати Польщу. Політик підкреслив, що СРСР на початку Другої світової війни був агресором, а Йосип Сталін – союзником Адольфа Гітлера.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що підтримує позицію Польщі в суперечці з Росією і наголосив, що змова тоталітарних режимів запустила маховик війни і Голокосту.

Крім того, у 2016 році Верховна Рада спільно з польським Сеймом ухвалила декларацію пам'яті і солідарності. У ній сказано, що пакт Ріббентропа-Молотова від 23 серпня 1939 року призвів до початку Другої світової війни, окупації Польщі Німеччиною та Радянським Союзом, радянської окупації Литви, Латвії та Естонії, масових репресій і 50-річного поділу Європи на два табори.

У 2021 році в Росії заборонили ототожнювати дії СРСР та нацистської Німеччини.