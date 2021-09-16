Чорновола вбили кастетом після ДТП, - ексзаступник генпрокурора (оновлено)
Чорновола вбили кастетом після ДТП, - ексзаступник генпрокурора (оновлено)
Чернишов оголосив про звільнення 100% співробітників ДАБІ та ліквідацію органу
Чернишов оголосив про звільнення 100% співробітників ДАБІ та ліквідацію органу
ПЦУ запустила мобільний додаток з картами храмів, молитвами та чатом із священниками
ПЦУ запустила мобільний додаток з картами храмів, молитвами та чатом із священниками
Від Брагіна до Гандзюк: політичні убивства, що змінили Україну
Від Брагіна до Гандзюк: політичні убивства, що змінили Україну
У Дніпрі внаслідок вибуху автомобіля загинули дві людини: парамедик і речниця ДСНС (оновлено)
У Дніпрі внаслідок вибуху автомобіля загинули дві людини: парамедик і речниця ДСНС (оновлено)
Проти Лероса відкрили кримінальну справу
Проти Лероса відкрили кримінальну справу
В уряді презентували проєкт державного бюджету на 2022 рік
В уряді презентували проєкт державного бюджету на 2022 рік
У Карпатах унаслідок вибуху загинуло двоє туристів, п’ятеро отримали травми (оновлено)
У Карпатах унаслідок вибуху загинуло двоє туристів, п’ятеро отримали травми (оновлено)
В Україні змінили порядок перетину кордону через ситуацію з COVID-19
В Україні змінили порядок перетину кордону через ситуацію з COVID-19
ГоловнаСвіт

МВФ призупиняє співпрацю з Афганістаном

"З минулого місяця країна не має доступу до ресурсів МВФ, спеціальних прав запозичень тощо".

МВФ призупиняє співпрацю з Афганістаном
Фото: publika.md

Міжнародний валютний фонд змушений призупинити взаємодію з Афганістаном після захоплення влади в країні екстремістською організацією "Талібан".

Про це заявив під час брифінгу в Вашингтоні директор пресофісу МВФ Джеррі Райс, передає “Укрінформ”.

«Наша співпраця з Афганістаном була призупинена, поки в міжнародному співтоваристві не з’явиться ясність щодо визнання уряду (на чолі з талібами – ред.)", - пояснив Райс.

Він уточнив, що це означає призупинення програми Міжнародного валютного фонду для Афганістану.

"З минулого місяця країна не має доступу до ресурсів МВФ, спеціальних прав запозичень тощо», - зазначив Райс.

Водночас він зауважив, що у Фонді «глибоко стурбовані важкою економічною ситуацією в Афганістані та гуманітарною кризою, що насувається".

У цьому зв’язку він підкреслив, що МВФ готовий співпрацювати з міжнародним співтовариством для запобігання потенційній гуманітарній кризі.

Іван МузикаІван Музика, Редактор новин
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Читайте також