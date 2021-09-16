МВФ призупиняє співпрацю з Афганістаном

"З минулого місяця країна не має доступу до ресурсів МВФ, спеціальних прав запозичень тощо".

Міжнародний валютний фонд змушений призупинити взаємодію з Афганістаном після захоплення влади в країні екстремістською організацією "Талібан".

Про це заявив під час брифінгу в Вашингтоні директор пресофісу МВФ Джеррі Райс, передає “Укрінформ”.

«Наша співпраця з Афганістаном була призупинена, поки в міжнародному співтоваристві не з’явиться ясність щодо визнання уряду (на чолі з талібами – ред.)", - пояснив Райс.

Він уточнив, що це означає призупинення програми Міжнародного валютного фонду для Афганістану.

"З минулого місяця країна не має доступу до ресурсів МВФ, спеціальних прав запозичень тощо», - зазначив Райс.

Водночас він зауважив, що у Фонді «глибоко стурбовані важкою економічною ситуацією в Афганістані та гуманітарною кризою, що насувається".

У цьому зв’язку він підкреслив, що МВФ готовий співпрацювати з міжнародним співтовариством для запобігання потенційній гуманітарній кризі.