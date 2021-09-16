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Держсекретар США призначив помічника у справах Південної і Центральної Азії

Бюро, до якого відноситься Афганістан, очолив колишній посол у Киргизстані.

Дональд Лу
Фото: kg.usembassy.gov
Дональд Лу

Колишній посол США у Киргизстані Дональд Лу став помічником державного секретаря Ентоні Блінкена у справах Південної і Центральної Азії.

Про це повідомляється в твіттері Блінкена.

В бюро, яке очолив Лу, входять 13 країн: Казахстан, Киргизстан, Таджикистан, Туркменістан, Узбекистан, а також Індія, Пакистан, Афганістан, Непал, Шрі-Ланка, Бангладеш, Мальдіви і Бутан.

Фото: state.gov

Дональд Лу був призначений послом США в Киргизстані 18 вересня 2018 року, завершив свою дипмісію в травні 2021 року.

До цього він очолював дипломатичне представництво США в Албанії. Він також працював на посадах заступника глави місії в Індії, Азербайджані та Киргизстані. Протягом року служив в якості тимчасового повіреного в справах в посольстві США в Азербайджані.

Лу працював в Західній Африці в якості заступника координатора Державного департаменту по боротьбі з епідемією Ебола.

Дональд Лу народився у Хантінгтон-Біч, штат Каліфорнія. Закінчив Прінстонський університет, отримавши ступінь магістра та бакалавра за спеціальністю міжнародні відносини. Володіє албанською, російською, грузинською, азербайджанською, урду, хінді та західноафриканською мовою кріо.

Андрій ВодянийАндрій Водяний, редактор новинної стрічки
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