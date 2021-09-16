Бюро, до якого відноситься Афганістан, очолив колишній посол у Киргизстані.

Фото: kg.usembassy.gov Дональд Лу

Колишній посол США у Киргизстані Дональд Лу став помічником державного секретаря Ентоні Блінкена у справах Південної і Центральної Азії.

Про це повідомляється в твіттері Блінкена.

Proud to welcome Donald Lu as the Assistant Secretary for @State_SCA. Ambassador Lu has an extensive career in the foreign service and has shown deep commitment to U.S. diplomacy and foreign policy in South and Central Asia. He is well prepared to lead the bureau in its mission. pic.twitter.com/UE7z3eMPoK — Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) September 15, 2021

В бюро, яке очолив Лу, входять 13 країн: Казахстан, Киргизстан, Таджикистан, Туркменістан, Узбекистан, а також Індія, Пакистан, Афганістан, Непал, Шрі-Ланка, Бангладеш, Мальдіви і Бутан.

Фото: state.gov

Дональд Лу був призначений послом США в Киргизстані 18 вересня 2018 року, завершив свою дипмісію в травні 2021 року.

До цього він очолював дипломатичне представництво США в Албанії. Він також працював на посадах заступника глави місії в Індії, Азербайджані та Киргизстані. Протягом року служив в якості тимчасового повіреного в справах в посольстві США в Азербайджані.

Лу працював в Західній Африці в якості заступника координатора Державного департаменту по боротьбі з епідемією Ебола.

Дональд Лу народився у Хантінгтон-Біч, штат Каліфорнія. Закінчив Прінстонський університет, отримавши ступінь магістра та бакалавра за спеціальністю міжнародні відносини. Володіє албанською, російською, грузинською, азербайджанською, урду, хінді та західноафриканською мовою кріо.