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Китай вакцинував мільярд людей

Рівень охоплення щепленням - понад 70% населення.

Китай вакцинував мільярд людей
Фото: EPA/UPG

Китай повністю вакцинував від коронавірусної хвороби більше одного мільярда людей, або 70% від загального населення країни.

Про це у четвер повідомила Національна комісії з питань охорони здоров'я КНР, пише Bloomberg.

У країні зробили 2,16 млрд щеплень, кількість повністю вакцинованих - 1,01 млрд осіб.

Для того, щоб досягти такого показника, Китаю знадобилося близько 10 місяців. У країні розроблено та дозволено для використання сім різних вакцин, які застосовуються для осіб віком від 12 років.

Темпи вакцинації в Китаї - найшвидші серед найбільших економік світу. Для порівняння, у США і Японії повністю вакцинували трохи більше половини населення, у Великобританії та Німеччині - понад 60%. Україна, яка не входить до світових лідерів, має набагато гірший показник вакцинації - менше 15%.

Охоплення щеплення у китайських мегаполісах ще більш вражаюче. У Пекіні повністю вакциновано 97% дорослого населення, в сусідньому Тяньцзіні - 80% жителів старших 12 років, у Шанхаї - трохи менше 80%. Провінції в глибинці та далеко на заході країни мають загалом нижчий рівень вакцинації.

Нагадаємо, що Україна активно використовує китайську вакцину Sinovac/CoronaVac для щеплення свого населення. Станом на 16 вересня вона є другою за популярністю після американсько-німецької Pfizer/Comirnaty.

Андрій ВодянийАндрій Водяний, редактор новинної стрічки
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