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Путін заявив, що в його оточенні "кілька десятків людей" захворіли на COVID-19

Хвороба впритул підібралася до російського президента.

Путін заявив, що в його оточенні "кілька десятків людей" захворіли на COVID-19
Фото: kremlin.ru

Президент Росії Володимир Путін, який кілька днів тому пішов на самоізоляцію, заявив, що в його оточенні на коронавірус захворіли "не один, не два", а "кілька десятків" людей.

Про це він сказав під час виступу на саміті Організації договору про колективну безпеку (ОДКБ) по відеозв'язку.

"Ви знаєте, що, на жаль, змушений був в останній момент скасувати свій візит в Душанбе, мені дуже шкода, але це пов'язано з тим, що в найближчому оточенні, як ви знаєте, виявлені випадки захворювання коронавірусом, і це не один, не два - кілька десятків людей. І тепер доводиться протягом декількох днів дотримуватися режиму самоізоляції. На жаль, не можу кожному з вас руку потиснути, обійняти вас", - цитує Путіна сайт Кремля.

Прізвищ і посад тих, хто захворів, він не назвав. Він також не сказав, чи були вони щеплені.

Сам Путін вакцинувався, за його словами, "Спутніком V".

Нагадаємо, 14 вересня Путін розказав, що в його найближчому оточенні захворіли кілька людей. Один із хворих знаходився у тісному контакті з Путіним цілий день.

Російське видання "Проєкт" у вересні 2020 року розповідало, що російським чиновникам і офіційним особам, яким потрібно зустрітися або опинитися поруч з Путіним, доводиться відбувати дуже строгий карантин, незважаючи на регалії і вік. Деякі наближені до президента повинні були жити прямо на території президентської резиденції Ново-Огарьов 

Андрій ВодянийАндрій Водяний, редактор новинної стрічки
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