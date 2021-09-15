Це рекордна кількість дельфінів,будь-коли убитих на Фарерських островах протягом одного дня.

На Фарерських островах за один день виловили та вбили рекордну кількість дельфінів - понад 1400. Ссавців човнами загнали на мілководдя на пляжі Скалаботнур в Ейстурої, де їх убили ножами.

Туші витягли на берег і роздали місцевим жителям для їжі, повідомляє ВВС.

На кадрах полювання видно, як дельфіни б'ються у червоних від крові водах, а сотні людей спостерігають за цим з пляжу.

Фото: twitter.com/PearlProtectors

Фото: twitter.com/PearlProtectors

Фото: twitter.com/PearlProtectors

Полювання на морських ссавців (Grindadrap фарерською мовою), насамперед чорних дельфінів, - традиція, яка практикується протягом сотень років на віддалених Фарерських островах. Згідно з повідомленням уряду Фарерських островів, у середньому щороку виловлюють близько 600 чорних дельфінів. Білобоких дельфінів виловлюють у меншій кількості - 35 у 2020 році та 10 у 2019-му.

Прихильники традиції кажуть, що китобійний промисел - це традиційний спосіб отримувати їжу від природи та важлива частина їхньої культурної ідентичності. Правозахисники давно з цим не погоджуються та вважають забій жорстоким і непотрібним.

Масштаби цьогорічного вбивства на пляжі Скалаботнур шокували й багатьох місцевих жителів і навіть викликали критику з боку груп, залучених до цієї практики. За словами морського біолога з Фарерських островів Б'ярні Міккельсена, це найбільша кількість дельфінів, будь-коли убитих на Фарерських островах, автономній території Данії, протягом одного дня.

Попередній рекорд встановили у 1940 році - тоді убили 1200 ссавців. У 1879 році виловили та вбили 900 дельфінів, у 1873-му - 856, та 854 у 1938 році.