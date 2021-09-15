​Журналістське об'єднання OCCRP припинило роботу в Росії через загрозу репресій

"Уряд, за своїм звичаєм, каратиме своїх же громадян за співпрацю з нами".

Міжнародне об'єднання журналістів-розслідувачів OCCRP, відоме з розслідувань так званого "Панамського досьє", оголосило про припинення роботи в Росії. Це пов'язано з переслідуванням журналістів зі сторони російського уряду.

На сайті OCCRP повідомляється, що за останній місяць більшість російських партнерів мережі потрапили до списку "іноземних агентів" або "небажаних організацій". Ті, хто отримав такий статус, мають дотримуватися жорстких вимог, які заважають працювати. Багато змушені закритися.

"Зараз наша робота в Росії може принести місцевим журналістам більше шкоди, ніж користі. Це не означає, що ми припинимо писати про масштабну корупцію в цій країні. Просто ми розуміємо, що уряд, за своїм звичаєм, каратиме своїх же громадян за співпрацю з нами", - пояснив співзасновник і головний редактор OCCRP Дрю Салліван.

Російським співробітникам OCCRP запропонували емігрувати. Тим, хто відмовився, виплатили вихідну допомогу.

Останнє розслідування OCCRP, яке стосується Росії, вийшло 14 вересня на сайті "Важных историй". Воно стосується близької до міністра закордонних справ Сергія Лаврова жінки та її багатств.

Про Україну OCCRP також пише. Наприклад, у 2019 році журналісти випустили розслідування про виведення $5,5 млрд з Приватбанку перед націоналізацією, а у 2021 році - про український слід у вибуху в порту Бейрута.

Нагадаємо, що в Росії останні кілька місяців відбувається зачистка медіаполя. Починаючи з квітня 2021 року іноагентами оголосили цілий ряд незалежних ЗМІ, включно з "Медузою", VTimes (якому довелося закритися), "Інсайдером", телеканалом "Дождь", виданням "Важные истории".

Через загрозу репресій закрилися медіаресурси Михайла Ходорковського: "Открытые медиа" та "МБХ Медиа".