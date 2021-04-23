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Росія визнала сайт "Медуза" іноземним агентом

Видання потрапило в один список з "Голосом Америки" та "Радіо Свобода".

Росія визнала сайт "Медуза" іноземним агентом
Фото: meduza.io

Міністерство юстиції Росії 23 квітня включило зареєстроване у Латвії російськомовне видання "Медуза" (SIA Medusa Project) в реєстр іноземних засобів масової інформації, що виконують функції іноземного агента.

Про це повідомляється на сайті Мін'юсту РФ.

Такий же статус отримало ТОВ "Перше антикорупційне ЗМІ" (pasmi.ru).

Потрапляння в цей список ускладнює роботу медіа та посилює державний контроль за їх фінансами.

Нагадаємо, що Росія почала формувати список ЗМІ-іноагентів в кінці 2017 року. Він складається в основному з проєктів "Голосу Америки" та "Радіо Свобода". Серед них - український сайт "Крим.Реалії".

Сайт "Медуза" у 2014 році запустила колишня команда "Лєнти.ру", що колись зробила його найпопулярнішим новинним сайтом російськомовного інтернету. "Лєнта" була чи не єдиним виданням, яке намагалось об'єктивно висвітлювати інформацію про події в Криму та Україні під час окупації.

В середині березня 2014 року значна частина редакції звільнилась через тиск власника.

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