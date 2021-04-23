Кравчук виключив поїздку Зеленського в Москву на переговори з Путіним

"Це може бути тільки нейтральна країна".

Перший президент, представник Україну у Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук назвав неможливою поїздку президента Володимира Зеленського в Москву на переговори з президентом Росії Володимиром Путіним.

"Ніколи президент України не поїде в Москву домовлятися щодо війни на Донбасі. Якщо у Путіна виникає ідея переговорів у глобальному масштабі щодо відносин між Україною і Росією, то це може бути тільки нейтральна країна. Скажімо, Фінляндія. Скажімо, Швейцарія. Але ні в якому випадку це не може бути Росія, агресор, окупант України", - сказав Кравчук в інтерв'ю "4 каналу".

Він додав, що також не поїхав би в Москву на переговори з російським представником Борисом Гризловим.

Нагадаємо, президент Зеленський вперше заявив про готовність зустрітися з Володимиром Путіним ще на початку березня. Він сказав, що готовий зустрітися з кожним лідером "нормандської четвірки" окремо, якщо вони не зможуть зібратися на саміт.

16 квітня Зеленський злітав до Парижу, де зустрівся з президентом Франції Еммануелем Макроном. До переговорів з ними відеозв'язком приєдналася канцлер Ангела Меркель.

20 квітня Зеленський запропонував Путіну зустрітися в будь-якій точці українського Донбасу.

Президент Росії у відповідь сказав, що Зеленський має вести мирні переговори з ватажками "ДНР" і "ЛНР", а якщо хоче поговорити про російсько-українські відносини - то може приїхати у Москву в будь-який час.