Маєтки, бізнес, коштовні авто: "Схеми" знайшли у нардепів активи, не внесені в декларації

“Схеми” проаналізували декларації, подані народними депутатами, і знайшли декілька випадків, коли в документах бракує певної інформації – що може становити корупційне правопорушення.

Про це йдеться в розслідуванні “Схем”.

“Двоповерхова вілла на узбережжі теплої Іспанії, маєтки в елітних котеджних селищах під Києвом, квартири в столичних новобудовах преміум-класу вартістю в десятки мільйонів гривень, частки в бізнесі і коштовні авто. Все це – активи, які або безпосередньо належать трьом українських нардепам, або записані на їхніх близьких родичів чи довірених осіб. Та жодних згадок про це ви не знайдете в їхніх деклараціях. Попри те, що за законом вони зобов'язані це декларувати”, - повідомляють журналісти.

Так, депутат від групи “Довіра” Сергій Шахов «забув» згадати в декларації дружину і її багатомільйонні активи. На жінку, зокрема, записаний двоповерховий особняк площею понад 600 квадратних метрів в елітному котеджному містечку «Сонячна долина» у Київській області. Вартість такого маєтку оцінюються у понад 1,5 мільйони доларів.

Вона також є власницею 27 земельних ділянок на Київщині загальною площею майже 113 гектарів, ще одного котеджу у «Сонячній долині», а з травня 2020 року - восьми квартир і восьми паркомісць в елітній багатоповерхівці на Печерську.

Народний депутат від фракції «Батьківщина» Михайло Волинець у червні 2020 року продав свою двокімнатну квартиру у Києві на Подолі за 4 мільйони гривень. І одразу ж придбав нову, в півтора рази більшою площею – в комплексі «Бульвар фонтанів» вартістю понад 7,5 мільйонів гривень. Різницю у вартості в 3,5 мільйони гривень Волинець покрив із заощаджень. Частку у купівлю також внесла жінка, з якою, за словами нардепа, він проживає. На питання,чому в такому разі вона не фігурує у декларації, Волинець відповів: “Це не обов’язково”.

Родина співголови фракції «Європейська солідарність» Артура Герасимова володіє елітним будинком у Іспанії загальною площею 120 квадратних метрів.

Зазначається, що приховування активів може становити порушення антикорупційного законодавства.

Втім, як наголошують журналісти, навіть якщо профільні відомства й правоохоронні органи зможуть це довести – народним обранцям все одно не “світить” ув’язнення, а лише штраф, громадські роботи, і максимум – часткове обмеження волі – в спеціальному закладі «відкритого типу». Все через ухвалене наприкінці 2020-го року резонансне рішення Конституційного суду, яким була скасована частина антикорупційної реформи – зокрема, і норма про кримінальну відповідальність.

Нагадаємо, раніше "Схеми" дізналися, що на вечірку в п'ятизірковому готелі Fairmont в центрі Києва, влаштовану депутатом Верховної Ради від “Слуги народу” Миколою Тищенком для своєї дружини, відвідали близько 30 бізнесменів та політиків.