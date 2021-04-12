​Депутати "Слуги Народу" задекларували готівкою 1 млрд гривень, - КВУ

За рік провладні депутати збільшили кількість готівкових коштів на 59 млн гривень.

Народні депутати України із фракції "Слуга народу" задекларували 1 млрд 103 млн гривень готівкових коштів.

Про це повідомляє Комітет виборців України, який проаналізував декларації політиків.

Зазначається, що кількість готівки в 10 разів перевищила суми коштів, які знаходяться на рахунках у банках. Загалом "Слуги Народу" тримають в банківських установах лише 128 млн гривень.

Серед ТОП-10 депутатів, які задекларували найбільше готівки:

Олег Воронько – 129 млн гривень; Олександр Сова – 83 млн гривень; Давид Арахамія – 33 млн гривень; Роман Мулик – 24 млн гривень; Руслан Горбенко – 22 млн гривень; Остап Шипайло – 21 млн гривень; Анатолій Гунько – 20 млн гривень; Олександр Трухін – 20 млн гривень; Артем Культенко – 19 млн гривень; Микола Сольський – 16 млн гривень.

Також задекларували значні суми готівки Ігор Марчук (15 млн), Олександр Скічко (14 млн), Сергій Іонушас (14 млн), Олександр Бакумов (14 млн), Ольга Савченко (12 млн), Артем Нагаєвський (12 млн), Іван Юнаков (12 млн), Олена Шуляк (12 млн.), Степан Чернявський (11 млн).

23 народні депутати "Слуги Народу" не задекларували готівкових коштів.

"За рік провладні депутати збільшили кількість готівки на 59 млн гривень. Так, за даними декларацій за 2019 рік депутати «Слуги Народу» вказали 1 млрд 44 млн готівкових коштів. Тоді як у 2020 році – 1 млрд 103 млн. Тобто, можна говорити про досить суттєве збагачення членів фракції. Також дивує те, наскільки більше коштів депутати провладної політичної сили тримають готівкою, ніж на рахунках в банківських установах. Серед іншого це може свідчити про недовіру до банківської системи України", – зазначив голова КВУ Олексій Кошель.

Нагадаємо, майже 100 "слуг народу" у 2020 році купили автомобіль, квартиру або землю.

Крім того, українські чиновники в 2021 році задекларували 75 млрд гривень у біткоїнах.