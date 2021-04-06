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У "Слузі народу" прокоментували можливість запровадження комендантської години

Радуцький виступив за посилення патрулів Нацполіції і Нацгвардії.

У "Слузі народу" прокоментували можливість запровадження комендантської години
Фото: Макс Левин

Голова парламентського комітету з питань охорони здоров'я, нардеп від "Слуги народу" Михайло Радуцький сумнівається, що в Україні запровадять комендантську годину.

Про це народний депутат заявив в інтерв’ю РБК-Україна.

За його словами, президента Володимира Зеленського "звинуватять у всіх смертних гріхах", коли буде голосування в Раді з приводу введення коменданскої години.

"Тому я сподіваюся, що комендантську годину навряд чи буде введено, хоча може бути різна ситуація. Але те, що ми повинні посилити патрулі Національної поліції і Національної гвардії у містах, у селах, на транспорті - це однозначно", - заявив він.

Нагадаємо, міський голова Києва Віталій Кличко допустив запровадження комендантської години, якщо "будуть зашкалювати цифри" захворюваності COVID-19.

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