У "Слузі народу" прокоментували можливість запровадження комендантської години

Голова парламентського комітету з питань охорони здоров'я, нардеп від "Слуги народу" Михайло Радуцький сумнівається, що в Україні запровадять комендантську годину.

Про це народний депутат заявив в інтерв’ю РБК-Україна.

За його словами, президента Володимира Зеленського "звинуватять у всіх смертних гріхах", коли буде голосування в Раді з приводу введення коменданскої години.

"Тому я сподіваюся, що комендантську годину навряд чи буде введено, хоча може бути різна ситуація. Але те, що ми повинні посилити патрулі Національної поліції і Національної гвардії у містах, у селах, на транспорті - це однозначно", - заявив він.

Нагадаємо, міський голова Києва Віталій Кличко допустив запровадження комендантської години, якщо "будуть зашкалювати цифри" захворюваності COVID-19.