МОЗ поставило за мету до кінця року вакцинувати 70% дорослих

Степанов упевнений, що вакцини будуть і медична система не підведе.

Міністерство охорони здоров'я поставило за мету до кінця 2021 року вакцинувати 70% дорослого населення.

Про це сказав міністр Максим Степанов на брифінгу у вівторок.

"Загальна кількість населення, яку треба вакцинувати, щоб досягти колективного імунітету, почати досягати його, це не менше 60%. Ми хочемо збільшити цю кількість і довести її до 70%. Принаймні - дати можливість 70% громадян зробити щеплення", - заявив міністр.

Він запевнив, що медична система буде спроможна забезпечити таку кількість щеплень. Зараз в Україні вакцинують сього 10-20 тисяч людей на добу. За словами Степанова, цей показник можна довести до 450-500 тис. щеплень.

"Загальна кількість кабінетів щеплень в Україні становить 11,5 тис. В одному кабінеті ми можемо робити близько 40-50 щеплень в добу. Тобто країна може робити до 450-500 тис. щеплень на добу. Звичайно, ми всі кабінети на сьогоднішньому етапі не задіюємо. Кількість вакцинацій, на яку ми розраховуємо, - від 5 до 7 млн щеплень на місяць. Цього цілком достатньо, щоб вакцинувати більшість [дорослого] населення до кінця 2021 року", - сказав міністр.

Станом на початок квітня Україна законтрактувала 22 млн доз вакцини: 8 млн доз - за програмою COVAX і 14 млн - за прямими контрактами (10 млн доз Novavax, 2 млн доз AstraZeneca/CoviShield і майже 2 млн доз Sinovac). Найближчими днями, за словами міністра, Україна підпише контракти ще на 15 млн доз з поставкою в 2021 році.

Нагадаємо, що в Україні поки що вакцинували менше 1% населення - 305 тис. осіб.